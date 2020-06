Noodverordening in Eindhoven na oproep onder jongeren om rellen in Helmond te overtreffen

Debuut schrijver Bouke van Laarhoven uit Eindhoven over lotgenoten in de dood: ‘Een persoonlij­ke catharsis’

19:30 EINDHOVEN - Bouke van Laarhoven (27), opgegroeid in Asten en woonachtig in Eindhoven, schreef een knap en meeslepend debuut over liefde en rouw. Het is deels autobiografisch. ,,Schrijf over iets wat dichtbij jezelf ligt, want dat is uniek.”