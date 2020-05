Noord-Brabant moet inhaalslag maken om toonaangevende waterstofprovincie te worden

,,Waterstof en de provincie hebben veel potentie”, zegt Leo Dubbeldam, bestuursvoorzitter van de BWC. De coalitie werd in november vorig jaar opgericht. ,,Daarvoor waren we al bezig met een marktverkenning, we wilden de stand van zaken weten. Veel initiatieven zijn kleinschalig en blijven onder de radar, maar we denken dat ze kansrijk zijn als we de koppeling kunnen maken met de innovatieve maakindustrie en logistiek in de provincie. Ons doel is om Brabant als innovatie topregio te ontwikkelen tot een toonaangevende waterstofprovincie.”

Van achterstand naar voorsprong

Noord-Nederland wordt genoemd als voorbeeld waar veel aandacht is voor waterstof. ,,Brabant lijkt een witte vlek. Hier werd meer gekeken naar andere ideeën en bijvoorbeeld meer ingezet op elektrisch rijden”, concludeert Dubbeldam. ,,Er is te weinig gekeken naar waterstof als alternatief. De ideeën die er zijn op dat gebied zijn nu nog te versnipperd, maar er is potentie. Wel lopen we achter, want we komen van ver, omdat er te weinig op ingezet is. Op het gebied van waterstof was er onvoldoende zichtbaarheid. Daarom is de BWC opgericht, om voor zichtbaarheid te zorgen. Uiteindelijk moet de provincie voorop lopen.”