Normaal hebben ze er geen geld voor, nu kunnen Helmondse minima dankzij ondernemers aanschuiven bij een diner

Ria Rathje (87) overleden, Eindhoven­se verpleeg­huis­be­woon­ster werd online hit in coronatijd

EINDHOVEN - De Eindhovense Ria Rathje, die in het begin van de coronapandemie in 2020 een hit werd op internet, is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. De dementerende vrouw werd landelijk bekend omdat ze door haar dochter uit het verpleeghuis werd gehaald toen daar een bezoekverbod werd ingesteld en corona uitbrak.

11 januari