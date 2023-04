Novalis College heeft nieuwe rector

PSV lijkt héél goed weggekomen met de straf van de UEFA

EINDHOVEN - Hoe de UEFA na ongeregeldheden in stadions straft? Tussen ‘de bommengooier van Oss’ en ‘de veldbestormer van het Philips Stadion’ is weinig lijn te ontdekken in de sancties en dat veranderde deze week niet. PSV was er dit keer goed mee.