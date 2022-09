Nu al zorgen om nieuwe bestrating in Eindhovense binnenstad: stenen worden vies en asfalt is een racebaan

Eindhoven­se Philips­boom mogelijk Boom van het Jaar: ‘Markante oude reus op een unieke locatie’

EINDHOVEN - Hij is al aardig op leeftijd en heeft al veel meegemaakt. Op zijn oude dag krijgt de Philipsboom, naast het Philips Stadion nu ook nog een mooie nominatie. De witte paardenkastanje is in de race om Boom van het Jaar te worden.

7 september