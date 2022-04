Nu ook een kinderbieb in Woensels speelpark De Splinter

EINDHOVEN - Speelpark De Splinter in Woensel heeft er een jeugdbibliotheekje bij gekregen. In het hoofdgebouw vlakbij de entree van het speelpark kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders voortaan terecht om er een fijn boek uit te kiezen.

De vestiging van de kinderbieb is het resultaat van samenwerking tussen de jeugdwerkers van Lumens in het bekende Woenselse speelpark en Bibliotheek Eindhoven. Vorig jaar werd tijdens de zomervakantie al een keer geëxperimenteerd met het idee. ,,Omdat veel van hetgeen De Splinter en de biliotheek doen overeenkomt: kinderen in contact brengen met leesplezier en de natuur", zo zegt Daphne Lemmens van Bibliotheek Eindhoven.

Volgens haar was de pilot vorige zomer een groot succes en is na afloop al snel besloten de bieb structureel onder te brengen bij De Splinter. Daar waren ze direct enthousiast over het idee en stelden meteen een ruimte beschikking.

Quote We gaan ook elk jaar een paar grotere evenemen­ten organise­ren. Dat worden dan combina­ties van spelen, verhalen en (voor)lezen. Daphne Lemmens, Bibliotheek Eindhoven

De kinderbieb is vooralsnog alleen op woensdagmiddagen open, steeds van 13.30 tot 14.00 uur. ,,Een lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig", legt Lemmens uit. ,,Kinderen mogen hier net als in onze hoofdvestiging op de Emmasingel een boek uitkiezen en mee naar huis nemen. Dat moet dan na drie weken weer terug zijn in de bibliotheek. Daarnaast is het de bedoeling dat we samen met de medewerkers van De Splinter enkele malen per jaar een groter evenement organiseren. Dat wordt dan natuurlijk ook een combinatie van spelen, verhalen en (voor)lezen.”

Terug naar de wijken

De ‘Splinterbieb’ is inmiddels de elfde bewonersbibliotheek die Bibliotheek Eindhoven opent na een drastische koerswijziging in het eerste decennium van deze eeuw waarbij alle wijkfilialen gesloten werden. Volgens Lemmens is in de jaren daarna duidelijk geworden dat het bibliotheekbezoek kromp en de gang naar de Emmasingel voor veel Eindhovenaren een brug te ver was, zeker voor de bewoners van het grootste stadsdeel Woensel-Noord. ,,Terugkeer naar de wijken is daarom voor ons heel belangrijk en we zijn er heel blij mee dat we nu ook vaste voet aan de grond in De Splinter hebben. De opzet daar is in principe hetzelfde als in onze andere bewonersbibliotheken. Het enige verschil is dat deze voorlopig alleen aanbod heeft voor kinderen.”

Meer vrijwilligers nodig

De Splinterbieb wordt gerund door zowel medewerkers van het speelpark zelf als de bibliotheek. ,,Maar we hebben zeker ook nog vrijwilligers nodig, zowel voor de uitleen als het voorlezen op woensdagmiddagen. Mensen die daar belangstelling voor hebben kunnen contact opnemen met zowel De Splinter als de bibliotheek.”