Nuenen zoekt plek voor meer sociale woningbouw én wil wijk Nuenen-West sneller klaar hebben

Verzeke­raar vergeet zelf op kleine lettertjes te letten en moet ton meer uitkeren voor stormscha­de

Wie een verzekering afsluit, moet goed op de kleine lettertjes letten. Maar als die kleine lettertjes onbegrijpelijk zijn geformuleerd, kan de verzekering ook zomaar veel meer dekken dan de bedoeling is. Dat weet Unigarant nu ook: de verzekeraar uit Hoogeveen moet van het Gerechtshof een ton uitkeren aan een inwoner van Stiphout (gemeente Helmond), omdat in de voorwaarden niet duidelijk is wat het verschil is tussen een bos en een tuin.