Nuenens werk Vincent van Gogh gestolen

Amper drie weken geleden werd een doek van Vincent van Gogh uit zijn Nuenense tijd nog verkocht voor circa 14 miljoen euro en nu is een ander schilderij van hem uit dezelfde periode gestolen uit het Singer Museum in Laren, nota bene op de geboortedag van de schilder.

Het kunstwerk is ontvreemd in de nacht van zondag op maandag. Men kwam binnen door een glazen deur te vernielen. Het schilderij – een bruikleen van het Groninger Museum - maakte onderdeel uit de tentoonstelling Spiegel van de ziel. De olieverf op papier Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar schilderde Van Gogh in april 1884 en toont de tuin achter de pastorie aan de Berg, met op een van de tuinpaden een vrouw, waarschijnlijk de moeder van de kunstenaar.

Aardappeleters

Vincent van Gogh verbleef van 1883 tot 1885 in Nuenen, waar zijn vader predikant was. De kunstenaar logeerde een deel van die jaren bij zijn ouders en zus in de Pastorie in het centrum van het dorp en schilderde er onder meer het wereldberoemde De Aardappeleters. Een jaar eerder penseelde hij het doek dat nu uit het Singer Museum is gestolen en waarop de tuin achter de woning te zien is.

Die omgeving was een geliefd onderwerp van Van Gogh, naast wevers en boeren. Op dit werk is een vrouwfiguur te zien, naar alle waarschijnlijkheid de moeder van de kunstenaar. Op de achtergrond is de Oude Toren geschilderd, nog met de spits, die niet veel later werd afgebroken. Het schilderij heeft een bijzondere vorm; is heel langgerekt, en dat komt omdat Van Gogh voor dit werk waarschijnlijk een perspectiefraam heeft gebruikt, dat eenzelfde verhouding kent als het kunstwerk.

Ook in Den Bosch

Het doek maakte, voordat het naar het Singer Museum ging, onderdeel uit van de in januari van dit jaar afgesloten tentoonstelling Van Goghs Intimi in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.