Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in Bestse Wilhelminaschool: ‘Lessen geleerd van eerste opvang’

BEST - ‘Laskavo Prosymo’, staat op een krijtbord in de centrale ruimte van de voormalige Wilhelminaschool in Best. Oftewel, Oekraïens voor ‘welkom’. Deze week arriveerden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne in het tot opvang verbouwde pand.

In het schoolgebouw aan de Koningin Emmalaan is plek voor zo’n zestig mensen. Klaslokalen en de gymzaal zijn omgebouwd tot in totaal vijftien studio's. Daarvan is op dit moment ongeveer de helft bewoond.

Onder de eerste bewoners zijn ook Oekraïners die eerder onderdak kregen in De Schakel, die andere voormalige Bestse basisschool die al bijna een jaar dienst doet als opvang. ,,Zij zijn verhuisd omdat we op de nieuwe plek een aantal grotere ruimtes hebben gemaakt”, vertelt projectleider Ellen Gennissen van de gemeente. ,,Dat is fijn, omdat van sommige gezinnen bijvoorbeeld grootouders zijn overgekomen. Hier kunnen ze samen wonen.”

‘Lessen van De Schakel’

Het is maar een van de ‘lessen van de Schakel’ - hemelsbreed maar een paar honderd meter verderop van de Wilhelminaschool - die nu worden toegepast op de tweede opvanglocatie.

,,De basis is één-op-één dezelfde”, aldus Gennissen. ,,Maar bij de start loop je toch tegen bepaalde dingen aan. In De Schakel was er bijvoorbeeld te weinig opbergruimte en was er niet direct gelegenheid voor bewoners om zelf te koken, terwijl dat als heel belangrijk wordt ervaren. Daar hebben we van geleerd.”

Quote Mensen kwamen langs met volle tassen met truien en broeken. Kleding is er inmiddels voldoende, al kunnen we wel nog fietsen gebruiken.”

Net als bij het gereedmaken van de eerste plek, staken diverse omwonenden vrijwillig de handen uit de mouwen om mee te helpen met de verbouwing van de Wilhelminaschool. Bovendien staat in de centrale hal een grote kast met daarin speelgoed en kleding, gedoneerd door Bestenaren. ,,Mensen kwamen langs met volle tassen met truien en broeken”, aldus Gennissen. ,,Kleding is er inmiddels wel voldoende, al kunnen we wel nog fietsen gebruiken.”

Maximaal voor vier jaar

De Wilhelminaschool kan vier jaar als opvanglocatie worden gebruikt, met een eventuele uitloop van een jaar. Maandagavond kregen buurtbewoners een rondleiding. Het pand is al langere tijd niet meer in gebruik als basisschool, omdat de Wilhelminaschool is opgegaan in Kindcentrum Platijn in de nieuwe wijk Dijkstraten.

De locatie kwam volgens de gemeente in beeld, vanwege de opgave die er ligt voor de regio om meer vluchtelingen op te vangen. Op termijn moet er nieuwbouw plaatsvinden op de plek.

Eigenlijk zouden vanaf komende zomer leerlingen van basisschool De Zevensprong tijdelijk uitwijken naar de Wilhelminaschool, omdat hun eigen klaslokalen aan de Haktol vanaf dan worden verbouwd. Zij krijgen nu les in noodgebouwen, die worden geplaatst bij een dependance van De Zevensprong.

Volledig scherm De voormalige Wilhelminaschool in de wijk Naastenbest, op archiefbeeld. © Doris van Gool / DCI media