Officier eist boete voor te weinig pluimveerechten tegen bedrijf in Lage Mierde

Het kwam door een aankondiging van de landelijke overheid. Die had immers laten doorschemeren dat het hele systeem van pluimveerechten in 2015 afgeschaft zou worden. Daarom had Willem van der S. (60), mede-eigenaar vaan een pluimveehouderij in Lage Mierde, voor de jaren 2015 en 2016 te weinig rechten in bezit. Hij vertelde dat woensdag de rechtbank in Den Bosch.

Tijdelijk

Officier van justitie Martijn Zwiers vond het geen goede reden. Hij erkende dat het hele systeem van de rechten oorspronkelijk was bedoeld als een tijdelijk iets, maar de staatssecretaris had begin 2013 aangekondigd dat het verlengd zou worden. Van der S. had dat kunnen weten.

In 2015 en 2016 had Van der S. voldoende rechten ingekocht om 19.466 kippen te mogen houden. In werkelijkheid had hij er 66.712 in 2015 en 55.402 in 2016. Zwiers eiste daarom een boete van 50.000 euro tegen de pluimveehouder, waarvan de helft voorwaardelijk.

Maatschap

Daarnaast moet de maatschap van Van der S. wat de officier betreft 189.000 aan onwettige inkomsten terugbetalen, die voortvloeiden uit het teveel aan kippen. . Van der S. zelf moet ook een werkstraf van 180 uur krijgen, waarvan zestig uur voorwaardelijk. Zwiers hield er daarbij rekening mee dat het bedrijf in voor 2017 de zaken op orde had.

