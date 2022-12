OM eist vier jaar tegen oplichter die ouderen 100.000 euro aftroggelde met verhaal over bankfraude

met video Eindhoven­se Bshina gezicht van 3FM Serious Request: ‘Elk kind moet gewoon plezier kunnen maken’

EINDHOVEN - De 13-jarige Bshina uit Eindhoven is dit jaar een van de drie gezichten van 3FM Serious Request. De dj’s nemen vanaf 18 december hun intrek in het Glazen Huis in Amersfoort om geld in te zamelen voor Het Vergeten Kind. Bshina weet wat het betekent zo’n kind te zijn en zet zich er met veel plezier voor in.

7 december