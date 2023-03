OM gaat niet in beroep tegen vrijspraak Eindhovense terreurverdachten die ‘trainden’ in garagebox

‘Leukemie is vaak domme pech, zelfs mensen die superge­zond leven kunnen het krijgen’

De termen leukemie, bloedkanker en beenmergkanker worden vaak over één kam geschoren. Maar het gaat hier dus niet over één en dezelfde vorm van kanker. Sébastien Anguille, hoogleraar hematologie aan de Universiteit Antwerpen (UA) en hoofd hematologie van het UZ Antwerpen (UZA), geeft duiding. Hoe kan je herkennen of je leukemie hebt? En wat zijn de overlevingskansen?