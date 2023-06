Oma in omgekeerde rolstoel steelt de show bij hightech studentenwedstrijd bij TU Eindhoven

Vrachtwa­gen en parkeerver­bod op ventwegen bij zwakke Dommelbrug op Eindhoven­se Ring

EINDHOVEN - De brug over de Dommel op de drukke Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven wordt niet alleen verstevigd maar er worden ook verkeersbeperkingen ingevoerd. Zware vrachtwagens mogen bijvoorbeeld niet meer over de parallelweg om druk op de brug te beperken.