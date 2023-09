Ondernemers vrezen voor hardrijders, maar Eindhoven houdt vast aan asfaltbaan voor Kleine Berg

Partij voor de Dieren in Eindhoven ontkent druk vanuit landelijk partijbe­stuur: ‘Oppositie­rol was eigen keuze’

EINDHOVEN - De Partij voor de Dieren (PvdD) in Eindhoven heeft vorig jaar al ruim voor de verkiezingen en volledig zelfstandig gekozen voor een rol in de oppositie. Lijsttrekker en fractievoorzitter Virginia Jonkers heeft dat maandag gezegd over suggesties dat het landelijke partijbestuur daartoe de opdracht heeft gegeven.