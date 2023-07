Onderscheiden bij afscheid fanfare Stiphout

STIPHOUT - Jan Willem Rijk (60) is woensdagavond koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij zijn afscheid als voorzitter van Fanfare De Vooruitgang in Stiphout en van de Stichting Geloof, Hoop en Liefde.