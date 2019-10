Onderzoek: bacterie tegen PFAS

Baggeraars, bouwbedrijven, grondboeren en hoveniers worstelen met de tijdelijke eisen van het ministerie voor de hoeveelheid PFAS-stoffen in de grond, zo werd afgelopen weken duidelijk. Zo lang er geen definitieve regels zijn, mag er maar heel weinig van de stoffen in een kilo verplaatste grond zitten. Elke partij grond moet nu extra geanalyseerd worden, waardoor de kosten flink oplopen en projecten worden vertraagd of uitgesteld.