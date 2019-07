Ongeluk in Lage Mierde gebeurde onder invloed speed

DEN BOSCH - Met acht keer de toegestane hoeveelheid amfetaminen in zijn bloed reed een Poolse man in Lage Mierde tegen een boom. Een werkstraf van 160 uur, eist de officier van justitie.

De lijst met verwondingen die officier van justitie Mart de Bruijn opsomde, dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch, was lang. Een beschadigde nier en milt, een gebroken heup, een bekkenfractuur, een longkneuzing, een gebroken vinger, onder meer. Een lifter die op 27 januari in het bestelbusje zat van de Pool Michael N. (36) is er nog steeds van aan het herstellen, in Tsjechië.

Adressen

N. had zich dinsdag bij de rechtbank moeten verantwoorden voor het ongeluk, maar was niet komen opdagen. Hij zit waarschijnlijk weer in Polen, zijn huidige verblijfplaats is niet bij het Openbaar Ministerie bekend. Wel wist de officier zeker dat de oproep voor de rechtszaak - de dagvaarding - op twee juiste adressen is afgeleverd. Daarom kon de zaak ook zonder N. worden behandeld. Dat was in tien minuten gepiept.

De officier tilt er zwaar aan dat N. onder invloed verkeerde. Niet alleen had hij acht keer de toegestane hoeveelheid amfetaminen - in straattaal speed- in zijn bloed, er waren ook sporen van cannabis aangetroffen. N. was eerst 36 meter door de berm van het Wellenseind in Lage Mierde gereden, richting Reusel, voordat hij tegen de boom knalde. Zelf raakte hij nauwelijks gewond. De lifter was iemand die hij kende van zijn werk.

Ambulances

Na het ongeluk rukten vier ambulances uit en meerdere brandweerwagens. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.