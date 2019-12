Ongeluk met meerdere voertuigen op A58, weg tussen Oirschot en Eindhoven dicht

Steeds meer ouderen maken een fatale val, ook in Eindhoven

1:49 EINDHOVEN - Gemiddeld overlijden er in Nederland dertien mensen per dag na een ongelukkige val, onder wie negen tachtigplussers. De kans dat een oudere sterft door een val is veel groter geworden, het brede aanbod aan valpreventie - ook in de regio Eindhoven - ten spijt.