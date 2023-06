Ongeluk met ‘straatracers’ in Helmond verrast buurt niet: ‘Sinds corona is het hier een gekkenhuis’

Zwaard van Damocles zweeft nog altijd als guillotine boven hoofden Geldrop na nipte zege op Gilze

Met bibberende knieën overleefde Geldrop stap één van vier in de strijd om klassenbehoud. Tweedeklasser Gilze bleek veel taaier dan verwacht. De Geldroppenaren wonnen in de verlenging ternauwernood met 1-0. Donderdag is Antibaribari, een Rotterdamse studentenploeg, de volgende tegenstander.