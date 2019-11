Ongeluk op A2 tussen Den Bosch en Eindhoven zorgt voor half uur vertraging

College bij Fontys in Eindhoven: ‘Beter af met kunstmati­ge intelligen­tie’

27 november EINDHOVEN - Zijn we met de voortschrijdende techniek en kunstmatige intelligentie beter af, of moeten we vrezen voor banenverlies en computers die ons de baas worden? Het eerste, maar wel met twee voorwaarden, bleek bij een college van Fontys for Society.