Onverwacht dikke streep door appartementengebouw Geldrop wegens privacy buren

Wie tapt verder op het succes van Ons Dorp? Uitbaters Nuenens café zoeken opvolging

NUENEN - Op je hoogtepunt stoppen. Dat is het plan van Martijn en Sharon Hems van café Ons Dorp in Nuenen. Ze kunnen een boek over hun belevenissen schrijven, bijvoorbeeld over hoe ze zelf achter de tap in de echt werden verbonden, maar toch komt er een einde aan twaalf jaar ‘Ons Dorp’.