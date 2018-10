Onverwachte comebackshow Ch!pz in Brabanthallen in Den Bosch

EINDHOVEN/DEN BOSCH - Tienerpopgroep Ch!pz maakt een comeback. Na bijna acht jaar pakken Rachel van den Hoogen, Cilla Niekoop (beiden uit Eindhoven), Peter Rost en Kevin Hellenbrand de draad weer op, zo bevestigen ze op sociale media. “Are you ready for the next adventure..? #chipzisback”, schrijft het kwartet op Instagram. Dit weekend staat de groep in de Brabanthallen in Den Bosch.