Ook Club Vrijdag weer terug op de agenda

Voor één keer wijkt organisator Bert Zwaans af van de vrijdag, want de eerste Club Vrijdag na de corona-pandemie is op een zaterdagavond. ,,Ik kon zo snel na het wegvallen van de coronamaatregelen geen enkele geschikte locatie voor een vrijdagavond vinden. Dus moesten we snel schakelen en wijken wij voor een keer uit naar een zaterdag”, zegt Zwaans.

Pop-upclub

Club Vrijdag is sinds 2011 Eindhovens meest populaire pop-upclub. Wat destijds begon als een vrijdagavondborrel voor zo’n 200 mensen is anno 2022 uitgegroeid tot een exclusief en trendy feestje voor gemiddeld 1000 mensen, om de twee maanden op een steeds wisselende locatie in Eindhoven. Die locatie blijft geheim tot een dag of drie vóór de datum van het evenement. In 2018 deed initiatiefnemer Stijn Thoonen het concept na 7,5 jaar over aan Bert Zwaans en Harry van der Hoorn. De laatste Club Vrijdag die nog doorging was nèt voor de corona-uitbraak in februari 2020.

,,Nadat we de datum voor een nieuwe Club Vrijdag bekendmaakten, is de voorverkoop van tickets als een dolle gegaan”, zegt Bert Zwaans. ,,Dat betekent in elk geval dat ze ons nog niet vergeten zijn. De laatste 100 kaartjes zullen ook zo weg zijn.”

Quote We bieden nu wat meer entertain­ment dan alleen maar een dj Bert Zwaans

Zwaans en Van der Hoorn hebben de afgelopen jaren wat kleine wijzigingen aan het succesvolle concept doorgevoerd. Zwaans: ,,We zijn wat opgeschoven van de vrijdagmiddag naar de avond. En we wilden een iets bruisender feest dan dat het was. We bieden nu wat meer vermaak dan alleen maar een dj. Er is ook livemuziek, danseressen en ander entertainment.”

‘Dress-to-impress, high heels required’

Wat niet veranderd is, is de dresscode: heren minimaal casual met overhemd en colbertjasje –geen stropdas- en vrouwen ‘dress-to-impress, high heels required’. Ook het aanvangstijdstip is niet gewijzigd. ,,Om 19.00 uur gaat de deur open, om 22.00 uur gaat-ie dicht en om 02.00 uur ’s nachts is Club Vrijdag ten einde.”

Quote We zijn op zoek naar een geschikte buitenloca­tie, voor een echte zómerse Club Vrijdag Bert Zwaans

Ook nu is de locatie van het feest volgende week zaterdag nog geheim gebleven. ,,Dat communiceren wij een paar dagen voor het evenement via onze eigen social media-kanalen” zegt Zwaans. Inmiddels bekend is dat de Effenaar komende zaterdag de locatie van Club Vrijdag is. De volgende Club Vrijdag hoop Zwaans eind juni of in juli te organiseren. ,,We zijn op zoek naar een geschikte buitenlocatie, voor een echte zómerse Club Vrijdag. Ik heb al wat contacten”, zegt hij.