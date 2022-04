Ook dieven komen graag in volkstuinen, maar in Tongelre hadden ze veel haast

Gamen voor een van de 180 banen bij de NS, maar zonder kennis van coderen geen kans

EINDHOVEN - Een opvallende blauw/gele Arcadekast staat maandagochtend in de hal van Eindhoven Centraal. Een reiziger die denkt dat de manshoge spelcomputer een kaartjesautomaat is wordt keurig de goede richting gewezen. Klanten helpen is een van de games die gespeeld worden in het spel TechTracks, waarmee de NS IT-talenten probeert te vangen.

