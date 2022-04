Ook DLL trekt zich terug uit Rusland; winst bij Eindhovense Rabo-dochter explodeert

Begrip en zorgen bij omwonenden opvangloca­tie asielzoe­kers aan Kanaaldijk-Zuid Eindhoven

EINDHOVEN - Omwonenden van de opvanglocatie aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven hopen dat dagbesteding de honderd asielzoekers uit Ter Apel van de straat zal houden. Beheerder COA kan nog niets zeggen over de invulling daarvan. Forum voor Democratie stelde maandag twintig raadsvragen over de huisvesting.

26 april