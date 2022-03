Ook Eindhoven bouwde in de jaren vijftig atoomkelders: ‘Voor praktisch iedereen een schuilplaats’

Zomerserie Schuilkel­der én openbaar toilet onder de Markt in Eindhoven

Het ED neemt in deze serie verhalen een kijkje op locaties die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. Vandaag: Het beeld van Frits Philips op de Eindhovense Markt staat boven een schuilkelder. Dat is geen geheim, want het stalen toegangsluik is nog zichtbaar naast de vestiging van Kentucky Fried Chicken. Het spreekt wel tot de verbeelding.

