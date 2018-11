Ook John van den Heuvel en andere PSV-supporters niet welkom in thuisvak Wembley

LONDEN/EINDHOVEN - Misdaadverslaggever John van den Heuvel en zijn zoon hadden 'totaal niet verwacht’ dat ze na het juichen voor de vroege openingstreffer van PSV tegen Tottenham Wembley uitgegooid zouden worden. Van den Heuvel werd, net als enkele andere supporters van PSV die in het thuisvak plaats wilden nemen, opgedragen het stadion te verlaten. Eerder werd ook al bekend dat de 10-jarige Guus Dansen het station niet in mocht, omdat hij met een PSV-shirt het uit-vak in wilde.

Van den Heuvel vermoedde niet dat zijn Eindhovense aanwezigheid problemen zou opleveren: ,,Via een vriend die in Engeland woont hebben we kaartjes besteld, voor plekken in een keurig, beschaafd vak. Na een minuut scoorde de Jong en veerden we op; ik denk dat we drie seconden later alweer op onze stoel zaten. De Engelse fans konden er zelfs wel om lachen. Toen stapten er echter een paar stewards op ons af met de mededeling dat onze veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Eerst gaven deze nog aan dat we in een ander vak zouden kunnen plaatsnemen, achteraf bleek dat gezegd te zijn om ons rustig mee te lokken. Plots werden we omringd door een stuk of 8 suppoosten en gevraagd het stadion te verlaten.”

Van den Heuvel en zijn zoon waren niet de enige PSV-supporters aan wie de toegang tot het stadion ontzegd werd: ,,Ik zag dat er ook bij ons in het vak nog andere mensen werden aangesproken.” Enkele van hen hadden dit misschien kunnen voorkomen, als ze de voorwaarden op het kaartje goed hadden gelezen. Van den Heuvel: ,,Er stond wel aangegeven dat het niet wordt toegestaan om in een uittenue in het thuisvak plaats te nemen.” Dat juichen voor de uitploeg ook verboden is, was echter een verrassing en leidde bij Van den Heuvel dan ook tot onbegrip: ,,Zit je nou in de buurt van de harde kern en ga je de hooligans provoceren, dan is het een ander verhaal. Daar was in dit geval geen enkele sprake van.”