Ook op het allerjongste niveau zijn PSV en Ajax aan elkaar gewaagd

Omgaan met teleurstellingen

Joop Oosterveld is coördinator van de PSV-onderbouw en zegt: ,,Wij scouten in Zuid-Nederland, België en een stukje Duitsland. Ze trainen op vier locaties in de buurt van hun woonplaats: Rosmalen, Gilze, Linne (bij Roermond) en Eindhoven”. De jongsten ‘onder 7 en ‘onder 8’ trainen bij PSV nog maar twee keer per week, spelers ‘onder 9’ al drie keer.

Glorieuze profcarrière

De PSV-selectie ‘onder 10’, waarbij ook nog enkele spelers in de categorie ‘onder 9’, telt momenteel 45 spelertjes. ,,Blijkt straks dat ze toch net tekort komen om bij PSV te blijven, komen ze toch nog vaak in het betaald voetbal terecht bij clubs als NAC, Helmond Sport, Willem II of Den Bosch.”

Oosterveld: ,,Daar hebben we mee te maken en daar zijn we niet blij mee. Ouders worden buiten ons om benaderd. Of ze leggen contact met de spelertjes via social-media-kanalen als Instagram. Bij deze jongste groep valt dat nog mee, maar vanaf 13 jaar is het schering en inslag. Wij houden veel ouder-bijeenkomsten waarin we uitleggen hoe we opleiden en wat we doen. Meer kunnen we niet doen.”