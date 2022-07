Ook voor sommige chips heb je een doka nodig; De donkere kamer van Smart Photonics

Schuurtje in Eindhoven brandt volledig uit, ook schade aan slaapkamer naastgele­gen bungalow

EINDHOVEN - De brandweer heeft zaterdagmiddag een brand bestreden aan de Luxemburglaan in Eindhoven. De brand begon in een schuurtje en is overgeslagen naar een slaapkamer in een naastgelegen bungalow. De brandweer meldde rond 18.30 uur dat de brand onder controle is.

9 juli