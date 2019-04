Ook vriend van 54-jarige ‘Lange Frank’ uit Eindhoven werd geliquideerd: ‘Hij zat in de foute zaakjes’

videoEINDHOVEN - Ook een vriend van het 54-jarige slachtoffer ‘Lange Frank’ die vrijdagochtend op de Beukenlaan werd neergeschoten, is ooit geliquideerd. Het verkoolde lichaam van Lesley Tunk werd in 2010 in een kofferbak van een uitgebrande auto gevonden in Hilvarenbeek.

‘Lange Frank’ noemen de buurtbewoners in Woensel-West hem. Op een dikke kilometer van waar hij werd doodgeschoten woonde de Eindhovenaar met zijn partner in een rijtjeshuis aan de Edisonstraat. Daar staat vandaag ook de politie voor de deur. Een paar uur na de liquidatie komt zijn vriendin het huis uitgelopen , ze gaat een blokje om met haar twee honden. Ze ziet bleek, aangeslagen, terwijl ze tussen de agenten door slalomt.

In de straat zijn ze ondertussen niet zo scheutig met informatie over hun buurtbewoner. In Woensel-West hebben ze het niet zo op agenten, en misschien nog wel minder op journalisten. Uit de spaarzame informatie die buurtbewoners laten vallen, blijkt dat Frank hier in de buurt opgroeide. Lange Frank dus, vanwege zijn lengte. De laatste tijd zagen ze hem nog maar sporadisch buiten, al reed hij wel elke dag even naar zijn moeder.

Foute zaakjes

Dat hij het slachtoffer is geworden van een schietpartij kan in de straat op het nodige medeleven rekenen. Tegelijkertijd is de verbazing ook weer niet heel groot. “Frank zat in foute zaakjes”, vertelt een van de omwonenden, die daar verder niet over wil uitweiden. “Bovendien werd een van zijn beste vrienden een paar jaar terug ook geliquideerd.”

Ze doelt op Lesley Tunk. Zijn verkoolde lichaam wordt eind 2010 aangetroffen in de kofferbak van een uitgebrande auto in Esbeek (Hilvarenbeek). Hij blijkt te zijn doodgeschoten. De moord op de Eindhovenaar is negen jaar later nog altijd niet opgelost. Zijn moordenaar werd gezocht in criminele kringen, Tunk zou actief zijn geweest in het drugscircuit. Zo noemde justitie in België hem ooit de hitman van de Eindhovense drugsbaron Janus van W. Tunk zat onder andere een aantal maanden vastop verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van drugscrimineel Marcel Wilkens in Brunssum in 2006. Vanwege gebrek aan bewijs werd hij daar overigens nooit voor veroordeeld.

De vraag is of ‘Lange Frank’ zich in dezelfde kringen begaf als zijn voormalige vriend. De politie wil verder niet ingaan op zijn verleden en of hij een ‘bekende van de politie’ is.