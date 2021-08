Oost-Brabantse varkenshouders vreze met grote vrezen: Afrikaanse varkenspest blijft rondgaan in Duitsland en Polen

Traditie stopt: 3 Uurkes Vurraf na 28 jaar niet meer in hotel Pullman Eindhoven Cocagne

3 augustus EINDHOVEN - De start van carnaval in Brabant, 3 Uurkes Vurraf, is vanaf 2022 niet meer in hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Het hotel heeft besloten er na 28 jaar mee te stoppen. Gaat nu een traditie verloren? ,,Misschien, maar iemand kan het stokje overnemen”, zegt Jurriaan van der Valk, adjunct-directeur van het hotel.