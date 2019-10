Op Eindhoven Airport kijken ze overal doorheen: Speuren naar verboden spullen

Haar geoefende ogen laten er geen twijfel over bestaan. Ze weet wat ze ziet. En wat ze ziet, is niet alledaags. Dagelijks speurt de beveiligingsbeambte op Eindhoven Airport naar explosieven, naar wapens of andere verboden spullen. Maar wat er nu diapositief over haar beeldscherm rolt, is van een heel andere orde. Ze checkt: borstkas, ribben, arm, schedel. In de koffer die een paar tellen eerder door de scanner is geschoven, amper een meter van haar vandaan, zit een menselijk skelet. Menselijke resten die achteloos in de koffer lijken te zijn gepropt.