Op vuurwapen gelijkend voorwerp ontdekt bij Eindhoven Airport: terminal tijdelijk afgesloten

Eckartcol­le­ge trekt alles uit de kast voor gala: ‘A night like Bond’

EINDHOVEN - Een cocktailtje met Bond-thema of een heuse champagne act met de Eindhovense dj Fuente, niets is te veel deze editie van het gala van het Eckartcollege. Voordat de examenuitslagen bekend zijn, sluiten ruim 500 leerlingen hun schoolperiode af met een gala in ‘bondstijl’ in het Parktheater

