Op zoek naar de pioniers in de Klotputten, een Eindhovens natuurgebied vol verrassingen

Stekeblind maar niet te stoppen: Piet Dekker (78) uit Eindhoven traint om lopend geld op te halen voor Oekraïne

EINDHOVEN - Piet Dekker is bijna tachtig, hoort slecht en ziet al helemaal niets. Toch kunnen bewoners van Vaartbroek hem dagelijks wandelend tegenkomen in zijn straat of steegje. De Eindhovenaar is in training, deze zomer wil hij het Brabantse kloosterpad afleggen om geld op te halen voor Oekraïne.

4 juni