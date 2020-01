Open dag en protestmars: het onderwijs staakt

Basisschool De Boog in Eindhoven hield een open middag voor zijinstromers, onderwijsassistenten en scholieren om het beroep van leerkracht te laten zien. Tiny van Sebille, Masayu Ledder, Badr Toalla en Seyma Kilic uit groep 8 leidden Nicole Roks en Loek Beckers rond. Beiden verkennen een overstap naar het onderwijs. De kinderen leggen geduldig en opgetogen uit hoe het allemaal werkt bij hun op school. „Ik heb niets gezien wat me afschrikt”, zegt Roks. „Het is mooi om te zien hoe elke leerkracht zijn stempel drukt op het eigen lokaal.” Maar een volle klas met 35 kinderen kan soms een mierenhoop zijn. „Je moet veel kunnen uitschakelen”, zegt Beckers. Met meer structureel geld kunnen de groepen kleiner worden, vertelt leerkracht Niels Pennings. „Het maakt me boos als de minister zegt: ‘Zet maar ouders voor de klas’, alsof iedereen die stof zomaar kan uitleggen.” De hele school ondervindt nu al last als een leraar ziek is, want de vervangerspool is leeg. „Als we niks doen, gaan ouders het over een paar jaar veel harder voelen.”