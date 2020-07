Openbaar afscheid van stadsprediker Arnol Kox in Eindhoven, uitvaart is woensdag

De uitvaart van Arnol is op woensdag 22 juli om 11.00 uur in de St. Trudokerk in Strijp. Er is plaats voor 190 bezoekers en mensen met een uitnodiging krijgen voorrang. Er wordt nog nagedacht over de mogelijkheid om ook andere belangstellenden mee te laten kijken via een videoverbinding. Arnol Kox wordt begraven op de begraafplaats achter de kerk.