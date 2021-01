Oplichters vragen geld voor nepafspraak vaccinatie: ‘Ik kan me wel voor mijn kop slaan’

Hotel Mariënhage in DomusDela Eindhoven breidt uit, midden in coronatijd

12:18 EINDHOVEN - Hotel Mariënhage in Eindhoven maakt midden in de coronacrisis plannen bekend om te gaan uitbreiden, met tien kamers en een fitnesscentrum, sauna en hamam. ,,Dit is een investering in de toekomst", zegt directeur Rino Soeters van LBG Hotel. ,,Want het komt een keer weer goed.”