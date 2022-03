Oppas gelooft zelf haar eigen woorden niet als ze misbruik van baby's bekent tegen politie

Van vakantie­kracht tot ‘waterwet­hou­der’: Bas (25) is een van de jongste water­schaps­be­stuur­ders van Nederland

BOXTEL - Een paar jaar geleden werkte hij er nog als vakantiekracht, maar tegenwoordig gaat Bas Peeters (25) bij Waterschap De Dommel over honderden miljoenen euro's en de waterkwaliteit in de regio. De Boxtelaar is een van de jongste waterschapsbestuurders van Nederland.

9 maart