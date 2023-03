Oppermachtig PSV mede dankzij hoogstandje van Sangaré simpel naar halve finale KNVB-beker

PSV heeft donderdag zonder een centje pijn de halve finale van de KNVB-beker gehaald: de ploeg was veel te sterk voor het ‘B-team’ van eerstedivisieclub ADO Den Haag: 3-1. De goal van Ibrahim Sangaré was het hoogtepunt in het Philips Stadion, zaterdag is de loting voor de halve finale.

De KNVB-beker en PSV waren jarenlang geen gelukkige combinatie: in Eindhoven vonden ze de competitie en Europees voetbal vaak belangrijker. Onder Roger Schmidt werd dat iets anders: de Duitser zag de beker als een hoofdprijs, ook opvolger Ruud van Nistelrooij neemt het serieus, bleek wel tegen ADO Den Haag: alleen Xavi Simons werd aan de kant gehouden.

Dat was bij het ADO van Dick Advocaat wel anders: de ervaren trainer stelde vooraf al dat zijn ploeg niet veel kans zou hebben in het Philips Stadion en hield een aantal van zijn beste spelers (Thomas Verheydt en Joey Sleegers) op de bank. Het was dan ook niet vreemd dat PSV domineerde en al snel kans op kans kreeg: er vielen ook al vrij vroeg twee doelpunten.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Johan Bakayoko schoot PSV al vroeg op voorsprong tegen ADO Den Haag © ANP

Snelle voorsprong

In de 12de minuut schoot Johan Bakayoko, die eerder deze week zijn contract verlengde, de bal via een verdediger in het doel: 1-0. En in de 21ste minuut stoomde Jarrad Branthwaite op en gaf hij een fijne voorzet op Guus Til, die de bal vervolgens in de korte hoek tikte: 2-0.

Daarna was het wachten op de 3-0, maar die viel voor rust niet meer. In het begin van de tweede helft wel, en hoe: Ibrahim Sangaré gooide de wedstrijd met een enorme poeier in het slot. Alhoewel: twee minuten later scoorde ADO uit de eerste de beste doelpoging: het schot van Malik Sellouki was van grote schoonheid, doelman Joël Drommel was kansloos.

Stuntploeg

Het bleef ondanks nog flink wat kansen voor PSV bij 3-1. En dus gaan de Eindhovenaren in de koker voor de loting, die zaterdag plaatsvindt. Stuntploeg Spakenburg, Feyenoord of de winnaar van De Graafschap - Ajax (aftrap 21.00) wordt daarin de tegenstander voor PSV.

Drommel, Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt, Sangaré, Veerman (67. Gutiérrez), Til (83. Mauro Júnior), Bakayoko (67. El Ghazi), De Jong, Fábio Silva.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.