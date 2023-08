Meten is weten: zo groot is de oppervlakte van gemeente Eindhoven

Mirakel van Jubbega brengt UNA ronde verder; Zeelsterna­ren zakken door de ondergrens maar bekeren toch door

Het bekerdebuut van UNA in Friesland werd een waar spektakelstuk. De Veldhovenaren schakelden in de eerste voorronde van de KNVB-beker met grote moeite eersteklasser vv Jubbega uit. Een wanhoopspoging van Sten Senders ver in blessuretijd bracht UNA terug in de wedstrijd, 3-3. Uiteindelijk zorgden in de verlenging een discutabele strafschop en een binnentikker in de slotminuut ervoor dat de ploeg uit Zeelst een ronde verder gaat.