Oprechte Tilburgse (48) chauffeuse krijgt milde taakstraf na aanrijden fietser

Eindhoven­se dj La Fuente gunt iedereen een kijkje achter de schermen

EINDHOVEN - De populaire Eindhovense dj La Fuente, alias Job Smeltzer, praat op donderdag 5 januari in het Muziekgebouw in Eindhoven over zijn leven. ,,Sommige dj’s schrijven een boek, ik wil vertellen over mijn leven.”

28 december