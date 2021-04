Opruimen drugslab: niet de drugscrimineel maar de politie betaalt de torenhoge rekening

Update + Video Snelweg A2 weer open na flinke brand in berg houtafval op industrie­ge­bied in Eindhoven

30 maart EINDHOVEN - Bij afvalverwerkingsbedrijf Renewi - voorheen Van Gansewinkel - in Eindhoven woedde dinsdag in de namiddag een fikse brand. De brandweer rukte uit met meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker en twee watercontainers. Het nablussen duurt vermoedelijk nog een tijdje. In verband met de brand was de A2 in de richting van Den Bosch even dicht.