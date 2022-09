Opstappen critici uit overleg Genneper Parken betreurd: ‘Partijen moeten verder kijken dan eigen belang’

Gesteggel over ingestorte faunabrug in Eindhoven, gemeente sommeert aannemer

EINDHOVEN - Meer dan veertien maanden na de instorting van de roze faunabrug over het Beatrixkanaal in Eindhoven is nog steeds onbekend wanneer de herbouw kan beginnen. Gesteggel over de aansprakelijkheid belemmert de oplossing.

24 september