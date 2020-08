Optillen van Eindhovense Catharinakerk: slechte 1 aprilgrap of wereldwonder?

Inwoners van Eindhoven lieten dit weekend al massaal hun mening horen over de opgetilde Cathrien op social media. ,,Blijf af van ons historisch erfgoed", klonk het veelvuldig. Die laatste mening is de Henri van Abbestichting, erfgoedwaakhond van Eindhoven, ook toegedaan. ,,Dit is Madurodam-spielerei. Zo'n kerk is nooit verzonnen om zo hoog in de lucht te hangen. Die wordt zo tot kapel gedegradeerd. Respectloos naar de architect (Pierre Cuypers, red.) toe", aldus Marc van Abbe, waarnemend voorzitter.