Organisator KuylKamp-festival stopt en blikt terug op tien mooie edities: ‘Mijn wens is dat we nieuwe kartrekker vinden’

SON EN BREUGEL - Martien Kuypers (67) stopt als organisator van KuylKamp. Het muziekfestival in Son en Breugel is op zoek naar een opvolger. Als deze niet op korte termijn wordt gevonden, stopt het evenement. Kuypers blikt terug op tien mooie edities.

,,Mensen verbinden, laagdrempeligheid en alles samendoen. Dat is KuylKamp”, vertelt Kuypers trots. Het evenement is voor en door iedereen, met op zondag een VIP-middag voor mensen met een beperking. Voor Kuypers is het meer dan een festival. Het is zijn filosofie, zijn geloof.

,,Ik vind het belangrijk dat iedereen meehelpt om het een onvergetelijke ervaring te maken, en dat doen ze ook. Op de zondagochtend hou ik zelfs een mis om het geloof van KuylKamp te verkondigen”, lacht hij. ,,Dan heb ik zoiets van: we hebben twee dagen lol gehad, nu is het tijd om een topfeest neer te zetten voor de mensen met een beperking.”

Voor iedereen toegankelijk

Omdat vrijwilligers en bezoekers alles verzorgen, is er geen sprake van duur eten of drinken. ,,Het evenement moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor gezinnen die het niet breed hebben. Daarom hoeven ze alleen entree te betalen. En als dat niet gaat, is er ook wel wat te regelen”, aldus Kuypers.

De eerste paar edities moesten zelfs de bands een kaartje kopen. Later niet meer, maar altijd staan de muzikanten gratis op het podium. ,,Als je vindt dat de band een biertje verdient, kun je ze dat wel geven voor een tientje. Dat geld gaat naar een goed doel, samen met het andere opgehaalde geld.”

Naast de catering en muziek, zorgt de organisatie vooral dat het terrein mooi is aangekleed. Ieder jaar met een ander thema. ,,Een wc-gebouwtje waarbij je als je binnenstapt gewoon voor de sloot staat, een auto die werd omgetoverd tot arrenslee en een decor gemaakt uit verhuisdozen. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Ieder jaar is een unieke ervaring.”

Ontstaan KuylKamp

Nu Kuypers ermee stopt, blikt hij terug op hoe het begon. ,,Toen mijn feestband, Plakband 7,5 jaar bestond, organiseerden we een kleinschalig feest. Omdat we ook regelmatig optraden voor gehandicapten, verzorgden we ook een optreden voor hen. Dat was een succes en zo is het langzaam uitgegroeid tot KuylKamp.” Het festival is vernoemd naar Kuypers eigen muziekruimte, De Kuil. ,,Toen het evenement groter werd, werd onze stichting opgericht: FlauweKuyl.”

“KuylKamp leverde me veel dierbare herinneringen op. Met mijn kinderen, familie en vele vrienden zorgden we voor een uniek festival. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt; prachtige mensen. Mijn grootste wens is dat we een nieuwe kartrekker vinden en ik nog jaren als vrijwilliger mijn steentje kan bijdragen.”