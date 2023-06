Oud-burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo voelt geen klik en vertrekt uit Veendam

Door ‘ongepaste relatie’ in opspraak geraakte Berry Link sluit hoofdstuk Gel­drop-Mier­lo: ‘Richt me op de toekomst’

GELDROP-MIERLO/VEENDAM - ,,Er was geen sprake van een liefdesrelatie. Ik heb beeldvorming opgeroepen die onjuist was”, het zijn woorden van oud-burgemeester Berry Link van Geldrop-Mierlo. Ze staan in het Dagblad van het Noorden van dinsdag. Die krant had een interview met hem naar aanleiding van zijn aanstaande benoeming als burgemeester van Veendam.