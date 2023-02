Oud-dompteur Jos stak zijn hoofd in de bek van een leeuwin: 'Ik trigger de dieren, dat is dresseren’

In Eindhoven ontvoerde man duikt flink toegeta­keld op in België: ‘Gemarteld binnen drugsmili­eu’

De man die woensdagavond is ontvoerd in Eindhoven is mogelijk gemarteld door zijn ontvoerders. Hij dook donderdag zwaargewond op in Poppel (B). Het gaat om een 37-jarige man uit regio Nijmegen. Een Belg (23) is aangehouden.