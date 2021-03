Oud-minister Max Steenberghe (1899-1972) voor even terug door profielwerkstuk achterkleinzoon: ‘Zelfs mijn geschiedenisdocenten kenden hem niet meer’

Man die met Porsche huis binnenreed verdacht van poging moord, hij betrapte zijn ex met een ander

24 maart EINDHOVEN - De 48-jarige Eindhovenaar die zaterdagochtend in alle vroegte met een peperdure Porsche Cayenne het huis van zijn ex aan de Fagotstraat in Tongelre binnenreed, wordt verdacht van poging tot moord, mishandeling en bedreiging. Zijn voorarrest werd woensdag verlengd met tenminste veertien dagen. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.