Oud-Reuselnaar schrijft dikke pil: Kloek boek vol beschrijvingen van de wonderbaarlijke wegen van Maria

‘Bezoek van boven, Mariaverschijningen in West-Europa’ heet het recente werk van Jeroen Sweijen (46), geboren in Reusel en nu woonachtig in Châteaubourg, Bretagne, Frankrijk. Een kloek boek vol korte, feitelijke beschrijvingen van de wonderbaarlijke wegen van Maria, moeder van God. Voor wie er sterk geloof aan hecht of houdt van tot de verbeelding sprekende verhalen. Met aandacht voor bijzondere gebeurtenissen in De Rips, Spoordonk, Ommel, Handel, Aarle Rixtel en Meerveldhoven, vaak in een ver verleden maar niet altijd.