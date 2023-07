‘Oud-wethouder Stienen die opvolger een trap na geeft: ver beneden alle peil’

Imker Wietse uit Eindhoven over de bijenstand: ‘Bij mensen moet de knop om’

EINDHOVEN - Hoe slecht gaat het met de bijen? Zowel de honingbijen als wilde bijen worden bedreigd. Maar er is ook hoop, blijkt in de bijentuin van imkervereniging St. Ambrosius in Eindhoven. De aanwas van jongere imkers is al een goed teken.